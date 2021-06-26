تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد بولوفيا في بطولة كوبا أمريكا

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب بوليفيا فجر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب البرازيل الوطني.





وجاءت تشكيلة الأرجنتين المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: مارتينيز.





خط الدفاع: مولينا، بيزيلا، روميرو، تاجليافيكو.





خط الوسط: جويدو رودريجيز، باريديس، دي ماريا.





خط الهجوم: بابو جوميز، أجويرو، ميسي.



