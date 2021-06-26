موعد مباراة إيطاليا ضد النمسا بدور الستة عشر في كأس أمم أوروبا

يواجه منتخب إيطاليا، نظيره النمسا، اليوم السبت 26 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وستقام المباراة بين إيطاليا والنمسا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وصعد منتخب إيطاليا إلى دور الثمن نهائى بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب النمسا كوصيف المجموعة الثالثة خلف منتخب هولندا.



