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تشكيل إيطاليا المتوقع ضد النمسا في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا

السبت 26/يونيو/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشيني، مع منافسه النمسا، اليوم السبت 26 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وصعد منتخب إيطاليا إلى دور الثمن نهائى بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب النمسا كوصيف المجموعة الثالثة خلف منتخب هولندا.

واستقر روبرتو مانشيني، على التشكيل الذي سيدفع به أمام منتخب النمسا، يكث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - سبنازولا.

خط الوسط: لوكاتيلي - باريلا - جورجينو.

خط الهجوم: بيراردي - انسيني - ايموبيلي.

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