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تعرف على معلق مباراة الأهلي ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 26/يونيو/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، على أرضية ملعب ستاد الأهلي we السلام.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن يقوم الجزائري حفيظ دراجي، بمهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

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