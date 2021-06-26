موعد مباراة الدنمارك ضد ويلز بدور الـ 16 بكأس أمم أوروبا "يورو 2020"

يستقبل ملعب يوهان كرويف أرينا، مباراة قوية تجمع بين منتخب ويلز مع نظيره الدنمارك في إطار دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأوروبية يورو (2020).





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم السبت الموافق 26 من يونيو الجاري.





تمكن المنتخب الويلزي من الوصول لمرحلة الأدوار الإقصائية من مسابقة أمم أوروبا، بعد ما حل وصيفاً في المجموعة الأولى بأربعة نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة أمام المنتخب الإيطالي بهدف دون رد.





بينما تواجد المنتخب الدنماركي في الدور ذاته بعد ما صعد وصيفاً هو الآخر في المجموعة الثانية والتي كانت تضم منتخبات بلجيكا وفنلندا وروسيا.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو (2020)، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



