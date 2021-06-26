تعرف على موعد مباراة السويد وأوكرانيا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

يواجه يوم الثلاثاء منتخب السويد نظيره منتخب اوكرانيا ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكان منتخب السويد قد دور لدور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد احتلال صدارة مجموعته بينما أحتل منتخب اوكرانيا المركز الثالث فى مجموعته.



