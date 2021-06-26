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نانسى عجرم تطرح أحدث أغانيها "جاية معاك" عبر يوتيوب

السبت 26/يونيو/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
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طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم.

وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين بعد أغنية "حبك بيقوى" التي حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.


وتستعد نانسي أيضاً لإحياء حفل غنائي في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة في ٣٠ يونيو الجاري

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