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يشمل بنية تحتية تتغلب على مشكلات البيئة.. تعرف على مشروع مدينة الجلود بالروبيكي

السبت 26/يونيو/2021 - 06:06 ص
مشروع مدينة الروبيكي
مشروع مدينة الروبيكي
كريم وزيري
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تعد مدينة الروبيكي من أهم المدن الصناعية المتخصصة التي صُممت وفق أحدث المعايير العالمية، حيث صارت معجزة مصرية للصناعة في الشرق الأوسط، وتعتبر مدينة متخصصة في كل ما يخص دباغة الجلود لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة التي تشتهر بها القاهرة منذ ما يزيد عن 1000 سنة.

منطقة وحدات إنتاجية
وتشتمل مكونات مشروع مدينة الجلود بالروبيكى، على منطقة وحدات إنتاجية وخدمات مساعدة على مساحة 511 فدانًا، تتضمن مدبغة نموذجية على غرار المدابغ العالمية لتكون مثالًا جيدًا للتطوير والتحديث، كما سيتم اختبار نوعية الجلود وتطوير التصميمات والألوان الجديدة للمنتجات الجلدية بجانب القيام بعمليات التدريب للموارد البشرية العاملة بالقطاع لصقل مهارتهم الفنية، وفقًا لأحدث الطرز العالمية، وذلك بالتعاون مع الخبرة الإيطالية.

محطات معالجة مياه الصرف
ويتضمن المشروع منطقة محطات المعالجة لمياه الصرف الصناعي والصحي والمدفن الصحي طبقًا لأحدث التكنولوجيات بما يتفق مع متطلبات التوافق البيئي على مساحة 282 فدانًا، إضافة إلى منطقة الغابة الشجرية وتروي بمياه الصرف بعد المعالجة، وهي على مساحة 280 فدانًا، فضلًا عن مركز تكنولوجيا الدباغة وصناعة الجلود على مساحة 6000 متر مربع بالتعاون مع الجانب الإيطالي، إلى جانب صناعات متكاملة (مدابغ، مصانع جيلاتين وغراء، مخازن، كيماويات، متاجر) وإقامة متحف تراثي مخصص لبيان مراحل تطور صناعة الجلود في مصر، بحسب موقع خريطة مشروعات مصر.

بنية تحتية تتغلب على مشكلات البيئة
وتحتوي مدينة الجلود بالروبيكي على بنية تحتية وأساسية حديثة تتغلب على جميع المشكلات البيئية التي كانت تواجه مدابغ منطقة مجرى العيون الأثرية، إضافة إلى مراكز خدمات عامة من بنوك وقاعات مؤتمرات ومعارض ومراكز صيانة ومنافذ تسويق ومكاتب تراخيص ومستشفى ومركز إطفاء ومركز شرطة ومركز اتصالات، ومصانع للغزل والنسيج.

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