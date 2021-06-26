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أمريكا تطالب بفتح تحقيق في مقتل موظفين من أطباء بلا حدود في إثيوبيا
السبت 26/يونيو/2021 - 04:01 ص
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طالبت السلطات الأمريكية، بفتح تحقيق مستقل في مقتل 3 من موظفي "أطباء بلاحدود" في تيجراي بإثيوبيا، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.
وفي 2020 شهد إقليم تيجراي الإثيوبي نزاعا دمويا مع الحكومة المركزية في أديس إبابا. وما تزال أزمة الإقليم مستمرة في وقت يتدفق فيه المزيد من اللاجئين إلى السودان حيث ظروف المخيمات التي يقيمون بها كارثية.
ويقع الإقليم شمال إثيوبيا وهو إقليم صغير، لكنه يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير في تاريخ إثيوبيا. ويعد الإقليم الغني بالزراعة أحد الوجهات السياحية الهامة في البلاد.
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