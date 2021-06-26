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زوج أحلام يكشف سر إعجابه بصورة كيم كارداشيان التي أثارت غضب زوجته

السبت 26/يونيو/2021 - 06:54 ص
بوابة الفجر
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خرج بطل الراليات، مبارك الهاجري، عن صمته بشأن العديد من التساؤلات التي تتناول علاقته بزوجته الفنانة الإماراتية، أحلام، وذلك بمناسبة مرور 18 عاما على زواجهما. 

وعن السر وراء إعجابه بصورة لنجمة "تلفزيون الواقع"، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أوضح الهاجري خلال استضافته في برنامج "جاني كلام"، أنه يستثمر بعض أمواله في شركة مستحضرات تجميل، وهو ما يجعله يتابع الحساب الخاص بكارداشيان على موقع "إنستجرام". 

وكانت المطربة الإماراتية، أحلام، توعدت زوجها القطري، مبارك الهاجري، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بسبب نجمة "تلفزيون الواقع"، عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان. 

وفوجئت أحلام بأن زوجها أبدى إعجابه بصورة لكيم كارداشيان عبر موقع "إنستغرام"، لتنشر في المقابل فيديو طريف عبر حسابها على موقع "سناب شات"، وهي تصرخ فيه قائلة "يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جايه".


وعن سبب نشر الهاجري صورا ومقاطع مصورة له مع زوجته، تضمنت بعض القبلات والأحضان، وسؤال مقدم البرنامج له: "ما في خصوصية"، رد عليه بطل الراليات القطري: "يا أخي هذه فنانة وزوجتي، يا أخي نحن لدينا حياتنا بهذا الشكل، أنا لست إنسان عادي وهذه شخصية عامة وليست إنسانة عادية، فنحن هذه حياتنا".

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