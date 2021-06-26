Advertisements

طلب إحاطة بشأن إنشاء عدد من المطبات الصناعية في "أكتوبر"

السبت 26/يونيو/2021 - 07:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان أسامة
Advertisements
قدم النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس جهاز مدينة أكتوبر، وذلك للموافقة على إنشاء عدد من المطبات الصناعية بطريق الدائري الاوسطي ومدخل ابني بيتك المنطقة السادسة (ربوة أكتوبر).

وقال"سلطان" في طلبه، إن الطريق سريع ولا يوجد به مطبات، ونظرًا لزيادة الحوادث على الطريق بشكل يومي وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

جدير بالذكر أن الطريق الدائري الأوسطي هو طريق محيطي في مصر، يحيط بالطريق الدائري للقاهرة الكبرى، ويحيط به الطريق الدائري الإقليمي، لتمثل الثلاث طرق في النهاية ثلاث حلقات يحيط أكبرها بأصغرها تخلق محاور مرورية جديدة للقاهرة الكبرى والأقاليم من حولها. ويمثل شكل الطريق دائرة مفتوحة غير مغلقة حول القاهرة، تمتد من طريق القاهرة - بلبيس وحتى محور الضبعة بإجمالي 147 كم للربط بين عدة مدن وهي (العبور، الشروق، المستقبل، العاصمة الإدارية، ومدينة 6 أكتوبر، الشيخ).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب طلب إحاطه بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 29 حالة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 14 ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرا النقل والتنمية المحلية و3 محافظين يناقشون تطوير "الطريق الدائري"

تحرك برلماني حول انتشار المطبات الصناعية بشكل عشوائي

وزير الإسكان يتفقد أعمال ترفيق قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن"

خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى

عاجل.. السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:47 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

06:26 ص

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

02:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى