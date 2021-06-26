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طلب إحاطة بشأن إنشاء عدد من المطبات الصناعية في "أكتوبر"
السبت 26/يونيو/2021 - 07:24 ص
إيمان أسامة
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قدم النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس جهاز مدينة أكتوبر، وذلك للموافقة على إنشاء عدد من المطبات الصناعية بطريق الدائري الاوسطي ومدخل ابني بيتك المنطقة السادسة (ربوة أكتوبر).
وقال"سلطان" في طلبه، إن الطريق سريع ولا يوجد به مطبات، ونظرًا لزيادة الحوادث على الطريق بشكل يومي وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.
جدير بالذكر أن الطريق الدائري الأوسطي هو طريق محيطي في مصر، يحيط بالطريق الدائري للقاهرة الكبرى، ويحيط به الطريق الدائري الإقليمي، لتمثل الثلاث طرق في النهاية ثلاث حلقات يحيط أكبرها بأصغرها تخلق محاور مرورية جديدة للقاهرة الكبرى والأقاليم من حولها. ويمثل شكل الطريق دائرة مفتوحة غير مغلقة حول القاهرة، تمتد من طريق القاهرة - بلبيس وحتى محور الضبعة بإجمالي 147 كم للربط بين عدة مدن وهي (العبور، الشروق، المستقبل، العاصمة الإدارية، ومدينة 6 أكتوبر، الشيخ).
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