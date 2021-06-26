طلب إحاطة بشأن إنشاء عدد من المطبات الصناعية في "أكتوبر"

قدم النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس جهاز مدينة أكتوبر، وذلك للموافقة على إنشاء عدد من المطبات الصناعية بطريق الدائري الاوسطي ومدخل ابني بيتك المنطقة السادسة (ربوة أكتوبر).





وقال"سلطان" في طلبه، إن الطريق سريع ولا يوجد به مطبات، ونظرًا لزيادة الحوادث على الطريق بشكل يومي وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.



