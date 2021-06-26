عاجل.. أستراليا تغلق مدينة سيدني بسبب تفشي سلالة "دلتا"

أعلنت السلطات الأسترالية إغلاق مدينة سيدني لمدة أسبوعين بسبب تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





هذا، وأثار متغير دلتا من فيروس كورونا، الذي اكتُشف لأول مرة في الهند، المخاوف من قابلية انتقاله بشكل أوسع.



