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عاجل.. أستراليا تغلق مدينة سيدني بسبب تفشي سلالة "دلتا"
السبت 26/يونيو/2021 - 07:29 ص
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أعلنت السلطات الأسترالية إغلاق مدينة سيدني لمدة أسبوعين بسبب تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.
هذا، وأثار متغير دلتا من فيروس كورونا، الذي اكتُشف لأول مرة في الهند، المخاوف من قابلية انتقاله بشكل أوسع.
وحث خبراء على تحديث القائمة الرسمية للأعراض المرتبطة بمتغير دلتا الجديد، حيث أفادت تقارير بأن الأعراض الأكثر شيوعا المبلّغ عنها، هي: الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف.
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