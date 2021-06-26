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نجم جزائري لامع في لجنة تحكيم مهرجان "كان" السينمائي

السبت 26/يونيو/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائي عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم الدورة 74 التي ستقام في الفترة ما بين 6 و17 يوليو، حيث سيرأس اللجنة المخرج الأميركي سبايك لي والممثلة والمخرجة الفرنسية ميلاني لوران، والممثل الكوري الجنوبي سونغ كانغ، والمخرجة السينغالية ماتي ديوب، والمغنية ميلين فارمر، والممثلة الأميركية ماغي جيلنهال.


وتم اختيار النجم الجزائري الفرنسي طاهر رحيم للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المهرجان بعد سلسلة نجاحاته في أداء أدوار صعبة ومركبة في الأفلام الفرنسية، منها فيلمة الجميل "أن بروفيت" أو النبي للمخرج الفرنسي جاك ديار، وجسد شخصية سجين في الفيلم، وقد فائز الفيلم بجوائز سيزار ومهرجان كان، وقد حصد دور أفضل ممثل واعد.


كما أنه يواصل نجاحاته بعد مشاركته مع المخرج الإيراني المعارض علي أصغر فرهادي ويشق طريقه الآن في هوليوود إلى جانب جودي فوستر التي سيكرمها المهرجان ويؤدي رحيم دور موريتاني في معتقل غوانتانامو في فيلم "ذي موريتانيان". ولجنة التحكيم هذه ستشاهد 24 فيلما ضمن المسابقة الرئيسية، وتضم خمس نساء وأربعة رجال من خمس قارات ومن سبع جنسيات، بينهم المخرج النيويوركي الأسمر سبايك لي الذي سيترأس لجنة التحكيم للعام الثاني على التوالي بعد إلغاء الدورة الماضية إثر جائحة كورونا.


كذلك ستتولى لجنة التحكيم اختيار الفيلم الذي سيُمنح السعفة الذهبية خلفاً لـ"باراسايت" لبونغ جون-هو الفائز بجائزة المهرجان عام 2019، وهي الدورة الأخيرة التي أقيمت قبل جائحة كوفيد 19. وتضم لجنة التحكيم صاحب الدور الرئيسي في هذا الفيلم الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحاً عالمياً مع الممثل سونغ كانغ وهو الذي أدى دور رب الأسرة في الفيلم الذي نال بعد السعفة الذهبية جائزة أوسكار أفصل فيلم أجنبي.


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