Advertisements

إصابة 12 جنديًا ألمانيًا بهجوم على قاعدة للأمم المتحدة في مالي

السبت 26/يونيو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت الأمم المتحدة، إن 12 جنديا ألمانيا وبلجيكيا يخدمون في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أصيبوا في مالي في هجوم في شمال البلاد المضطرب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في البلاد، مينوسما، قد قالت في وقت سابق إنه اصيب 15 من قوات حفظ السلام عندما استُهدفت قاعدة عمليات مؤقتة في منطقة جاو بسيارة مفخخة. وفي وقت لاحق، قاموا بتصحيح الأرقام.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور إن ثلاثة من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة. وقالت للصحفيين في بون بألمانيا إن حالة الجنديين مستقرة بينما لا يزال الجندي الثالث يخضع لعملية جراحية. وقال الوزير إن جميع الجنود الجرحى نُقلوا بطائرة هليكوبتر إلى جاو، حيث كانوا يتلقون العلاج في منشآت طبية ألمانية وفرنسية وصينية. وقالت "العمليات العسكرية في الموقع لم تكتمل بعد".

وأضافت كرامب كارينباور إنه ستتوجه طائرة طبية ألمانية إلى جاو الليلة الماضية لإعادة الجنود الجرحى إلى ألمانيا يوم السبت.

ولدى ألمانيا مئات من الجنود يشاركون في مهام الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والبعثات التدريبية للاتحاد الأوروبي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وتحاول مالي احتواء تمرد إسلامي متطرف منذ عام 2012.

تم إجبار المتمردين الإسلاميين المتطرفين على ترك السلطة في مدن شمال مالي بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا في عام 2013. ومع ذلك، سرعان ما أعاد المتمردون تجميع صفوفهم في الصحراء وبدأوا في شن هجمات متكررة على الجيش المالي وحلفائه الذين يقاتلون التمرد.

لقد وسع المتطرفون نفوذهم إلى وسط مالي، حيث أدى وجودهم إلى تأجيج التوترات بين الجماعات العرقية في المنطقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مالي حفظ السلام الامم المتحدة

أخبار تهمك

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 29 حالة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"كارينباور" رئيسة جديدة لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحي خلفا لميركل

ألمانيا تعلن تمديد المهام العسكرية لها في أفريقيا لعام آخر

انقطاع بث التلفزيون في مالي

مقتل 4 من قوات حفظ السلام في هجوم مسلح في مالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:47 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

06:26 ص

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

02:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى