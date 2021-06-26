إصابة 12 جنديًا ألمانيًا بهجوم على قاعدة للأمم المتحدة في مالي

قالت الأمم المتحدة، إن 12 جنديا ألمانيا وبلجيكيا يخدمون في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أصيبوا في مالي في هجوم في شمال البلاد المضطرب.





وكانت بعثة الأمم المتحدة في البلاد، مينوسما، قد قالت في وقت سابق إنه اصيب 15 من قوات حفظ السلام عندما استُهدفت قاعدة عمليات مؤقتة في منطقة جاو بسيارة مفخخة. وفي وقت لاحق، قاموا بتصحيح الأرقام.





وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور إن ثلاثة من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة. وقالت للصحفيين في بون بألمانيا إن حالة الجنديين مستقرة بينما لا يزال الجندي الثالث يخضع لعملية جراحية. وقال الوزير إن جميع الجنود الجرحى نُقلوا بطائرة هليكوبتر إلى جاو، حيث كانوا يتلقون العلاج في منشآت طبية ألمانية وفرنسية وصينية. وقالت "العمليات العسكرية في الموقع لم تكتمل بعد".





وأضافت كرامب كارينباور إنه ستتوجه طائرة طبية ألمانية إلى جاو الليلة الماضية لإعادة الجنود الجرحى إلى ألمانيا يوم السبت.





ولدى ألمانيا مئات من الجنود يشاركون في مهام الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والبعثات التدريبية للاتحاد الأوروبي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وتحاول مالي احتواء تمرد إسلامي متطرف منذ عام 2012.





تم إجبار المتمردين الإسلاميين المتطرفين على ترك السلطة في مدن شمال مالي بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا في عام 2013. ومع ذلك، سرعان ما أعاد المتمردون تجميع صفوفهم في الصحراء وبدأوا في شن هجمات متكررة على الجيش المالي وحلفائه الذين يقاتلون التمرد.



