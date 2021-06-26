طارق الشناوي يكتب: الفضيلة الغائبة فى المهرجانات!





أغلب المهرجانات التى أشارك فيها بالحضور داخل مصر أكتشف أن الهدف الأساسى هو لقاءٌ يجمع بين قاهريين على اختلاف مشاربهم، مخرجين ونجوم وصحفيين، مع قاهريين.. وتتم أيضا دعوة عدد من الضيوف الأجانب. أين أهل المدينة من كل ذلك؟.. لن تعثر عليهم.



كنت بمهرجان الإسماعيلية، تلك المدينة العظيمة، اكتشفت أن المحافظ الأسبق د. عبدالمنعم عمارة كان ثاقب النظرة عندما بدأ خيط المهرجان عام 80 بتوجه دولى، وذلك بعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بأربع سنوات وقبل أن ينطلق مهرجان السينما التسجيلية والقصيرة عام 91، حيث تولى إدارة مهرجان السينما التسجيلية، ووضع حجر الأساس والبنية التحتية المخرج الكبير هاشم النحاس.







أهل المدينة كانوا فى البداية هم المهرجان، يمنحون له الحياة.. غاب كل ذلك فى الطبعات الأخيرة من المهرجان، رغم كل التقدير لكل من ساهم فى استمرار المهرجان من المسؤولين والنقاد الأعزاء.. ولكن تلك قضية أخرى.



أمس الأول، جاء افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة فى دورته الخامسة، والذى قدمته آية الغريانى بحضور لافت. شاهدت أهل أسوان فى الافتتاح، كانت لهم الغلبة، كذلك هناك ورش فنية لشباب المحافظة فى كل التخصصات، تعرض نتائجها فى الدورة السينمائية التالية، بالإضافة إلى تكريم عدد من نساء أسوان، كما أن المهرجان يحافظ على ملامحه الخاصة فى توجهه للمرأة، نعثر على تلك التفاصيل فى الفعاليات والتكريمات، ومن بينها استفتاء أفضل 100 فيلم للمرأة قى السينما العربية.. استغنى المهرجان عن أغنية الافتتاح المملة التى تناقلناها من حقبة زمنية إلى أخرى، بدأت 85 ومن بعدها صارت وكأنها فرض عين على كل المهرجانات.







الميزانيات التى ترصدها الدولة لدعم المهرجانات السينمائية ضئيلة، وتراجعت أكثر بعد تعويم الجنيه، كما أن المجتمع المدنى لا يعنيه المساهمة فى الأنشطة غير الربحية، تلك أيضا ثقافة غائبة لا نجدها إلا مع عدد محدود جدا من رجال الأعمال فى بلادنا.



ترشيد الإنفاق بات ضروريًا وملزمًا، والبحث عن رعاة يجب أن يُصبح الهدف رقم واحد، كما أن نقل الإحساس بالمهرجان لرجل الشارع يساوى روح ونبض المهرجان، وأول خيط يبدأ بإثارة الشغف ورسم خطة دعاية غير تقليدية تمهد لتحقيق ذلك قبل أشهر من بداية الفعاليات.



ما أولويات أى مهرجان؟.. على الجميع تحديدها أولًا.. المجتمع المدنى ودوره فى الحياة الثقافية كان واحدًا من أهم أهداف د. عماد أبوغازى وزير الثقافة الأسبق، ومن هنا جاءت البداية لإطلاق أكثر من مهرجان إقليمى يقام على أرض المحروسة، وكان يرى أن تلك هى واحدة من أهم أهداف ثورة 25 يناير، تشارك فقط الدولة بـ40 فى المائة من الميزانية ويتحمل الرعاة الباقى.. ومع الزمن تتحرر المهرجانات من وصاية الدولة ماديا، وتبدأ فى تحقيق مواردها الخاصة، وهو ما لم نره فعليا مع أى مهرجان.



بالمناسبة مهرجان (الجونة) كان لديه نفس الهدف فى بداية الانطلاق 2016، وأن يتوقف تدريجيا الأخوان ساويرس (نجيب وسميح) عن تحمل نفقاته، وأظنهما نجحا فى توفير 80 فى المائة من الهدف.. ولولا تداعيات (كورونا) لتحقق الطموح كاملا.



أنحاز لكل الأنشطة المقامة على أرض الوطن، بل أطالب بالمزيد منها، على شرط أن يصبح الهدف أولًا وحتى عاشرًا هو جمهور المدينة وليس شيئا آخر، وهو ما ينبغى أن تتبناه كل المهرجانات، إذا أرادت حقًا أن توصف بالمهرجانات!!.



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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).