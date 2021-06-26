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النيجر تعلن مقتل 19 شخصا بهجوم مسلحين على قرويين غرب البلاد

السبت 26/يونيو/2021 - 09:29 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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قتل مسلحون، 19 قرويا في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي حيث استهدف المتشددون الأهالي المدنيين بصورة متزايدة هذا العام.

 

ونقلت وكالة "رويترز"، عن رئيس بلدية تونكيويندي، كاريجو حمادو، قوله إن الهجوم وقع أمس الخميس في قرية دانغا زاوني بمنطقة تيابيري في غرب النيجر، ولم يذكر الجهة المسؤولة عن العملية.

 

وقد أسفر الهجوم عن مقتل 19 مدنيا، حيقث قتل 3 أشخاص في القرية وقتل الباقون في الحقول.

 

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هجوم مسلح مقتل 19 شخص النيجر

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