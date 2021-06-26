عمرو جمال يقترب من الزمالك بعد قرار موسيماني

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بال نادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.





وبرز عمرو جمال، رفقة طلائع الجيش، واستطاع أن يسجل 10 أهداف، مع الفريق العسكري خلال الموسم الحالي.





ولم يقم النادي الأهلي بأي إجراء لتمديد التعاقد مع اللاعب، وهو ما يجعل اللاعب حرًا في اختيار وجهته في الموسم المقبل.





وأوضحت تقارير صحفية أن عمرو جمال، تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي، من أجل معرفة موقف النادي من عودته.





وأكد سيد عبدالحفيظ للاعب، أن المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني يفضل التعاقد مع مهاجم آخر.





في الوقت الذي تراجع فيه مسئولي نادي بيراميدز، في عملية التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.





وتوصل عمرو جمال لاتفاق مع مسؤولي الزمالك، حيث طلب الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم، وأن يكون التعاقد لمدة 3 سنوات وليس موسمين كما كان يرغب الزمالك، وسيتم الإعلان عن الصفقة في نهاية الموسم، بعد أن طلب اللاعب إبلاغ الطلائع، والخوف من تاثير ذلك على مشواره مع الفريق.