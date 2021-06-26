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"كل سنة وانتي أطيب و أجمل بنوته في الكون"..بهذه الكلمات أحمد زاهر يُهنئ ابنته ملك بمناسبة عيد ميلادها

السبت 26/يونيو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته ملك بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد زاهر عدة صور جمعته بإبنته ملك، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة و إنتي طيبه يا ملوكه يا روح قلب أبوكي يا أول فرحتي يا أغلى و أطيب و أجمل و أحن بنوته في الكون".

وتابع أحمد زاهر قائلاً :"ربنا يحفظك و يخليكي ليا و يديكي كل اللي بتحلمي بيه على قد قلبك الأبيض الطيب القمر، بحبك أوي يا ملوكتي".


وفي سياق آخر، يشارك أحمد زاهر حاليًا في فيلم "فارس"، وهو بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، عابد عناني، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد، وهو من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

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