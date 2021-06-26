تعرف على موعد مباراة هولندا والتشيك في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

يتزين ستاد “بوشكاش أرينا”، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي المنتخب الهولندي بنظيره التشيكي، يوم الأحد المقبل الموافق 27 من يونيو الجاري، في إطار مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″،.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.





وظهر المنتخب الهولندي بقيادة فرانك دي بور، بشكل متميز، أسفر عن تأهله لدور ال16 من البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة في المجموعات، بالفوز على أوكرانيا (3/2) والنمسا (2/0) ومقدونيا الشمالية (3/0)، مسجلًا 8 أهداف كأقوى خط هجوم في البطولة.





على الجانب الآخر تأهل منتخب جمهورية التشيك للدور ذاته، من خلال تواجده ضمن أفضل ثوالث، بتحقيق 4 نقاط في مجموعتة، حيث حقق الفوز على حساب اسكتلندا وتعادل أمام كرواتيا بينما تلقى الهزيمة أمام منتخب إنجلترا بهدف دون رد.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو (2020)، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.