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عبير صبري تستأنف مشاهدها في مسلسل "عودة الأب الضال "

السبت 26/يونيو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تواصل الفنانة عبير صبري حالياً استئناف مشاهدها في مسلسل "عودة الأب الضال"، وذلك بعد انتهائها من تصوير فيلم " ليله العيد " .

وتجسد الفنانة عبير صبري خلال أحداث الفيلم زوجة رجل ثري يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، والمسلسل من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وبطولة خالد منصور، شادى ألفونس، أميرة هاني، هاجر عفيفي، ونور قدري، رانيا الخطيب، نيفين محمد،اخراج احمد عبد العال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل " موسي" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي بطولة محمد رمضان،هبه مجدي،رياض الخولي،تارا عماد ،منذر رياحنه، تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة

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