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موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

السبت 26/يونيو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره سموحة غدا الأحد 27 يونيو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وستلعب مباراة فريق الإسماعيلي ضد نظيره سموحة غدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسكندرية.
وستذاع مباراة فريق الإسماعيلي ضد نظيره سموحة غدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
ويتواجد فريق سموحة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

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سموحة بطولة الدوري المصري الإسماعيلي

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