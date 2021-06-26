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تفاصيل شخصية رامي الطمباري في مسلسل "الحرير المخملي"

السبت 26/يونيو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان رامي الطمباري حالياً في مسلسل "الحرير المخملي"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويُجسد خلاله دور رجل متزوج ويعمل كمهرب للآثار، ويتعرض لصراعات عديدة مع زوجته لأنها لا تحبه.

مسلسل الحرير المخملي بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبري، وكوكبة مميزة من النجوم.

والمسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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