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عشرات القتلى في حرب عصابات المخدرات بالمكسيك

السبت 26/يونيو/2021 - 09:51 ص
الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
وكالات
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أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في ولاية زاكاتيكاس بوسط البلاد.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقعت الاشتباكات بين مسلحي عصابتي المخدرات "خاليسكو الجيل الجديد" و"سينالوا" في مدينة سان خوان كابيسترانو، واستمرت منذ عصر الخميس حتى صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

 

وكان عناصر الجيش والنيابة العامة المكسيكية، عثروا  في موقع الاشتباكات على 35 جثة وسيارتي "بيك اب" محروقتين.

 

والجدير بالذكر أن "سينالوا" و"خاليسكو الجيل الجديد" من بين أكبر وأخطر عصابات المخدرات في العالم في الوقت الحالي، فيما وانشقت عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" عن "سينالوا" في عام 2011 تقريبا وزعيمها نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس الملقب "إل مينتشو" على رأس قائمة المطلوبين لهيئة محاربة المخدرات الأمريكية (DEA).

 

وعرضت هيئة محاربة المخدرات الأمريكية، مكافأة 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي ستؤدي إلى القبض عليه.

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