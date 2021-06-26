Advertisements

نشرة مرور "الفجر": انتظام الحركة في القاهرة والجيزة

السبت 26/يونيو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع السيل المروري بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وظهرت سيولة مرورية متحركة أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

وشهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة مرور الفجر بوابة الفجر

أخبار تهمك

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 29 حالة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:47 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

06:26 ص

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

02:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى