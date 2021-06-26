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رئيس "طاقة النواب" يكشف موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

السبت 26/يونيو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قامت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، والنائبة رشا رمضان، والنائب محمد الجبلاوي، وكيلا اللجنة، وخالد مشهور، أمين سر اللجنة، اليوم السبت بزيارة إلى شركة ميدور للبترول بالإسكندرية.

وقال المهندس حسام عوض الله، رئيس اللجنة: الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومتابعة اللجنة للتوسعات في شركات البترول الكبرى والتوسعات الجديدة لشركة ميدور لزيادة الإنتاج من المواد والمنتجات البترولية في اطار اهتمام الرئيس القيادة السياسية بقطاع البترول والتوسع في التكرير وتنفيذ خطة الدولة ووزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية البنزين والسولار بحلول 2023 ودعم مشروعات الطاقة في إطار تنفيذ المشروعات التنموية وتنشيط الاستثمارات في التوسع في مصافى التكرير ومجمعات تصنيع البترول.

ويعد مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية من اكبر المشروعات البترولية وتصل تكلفته 3.2 مليار دولار، ويهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60٪، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التى ينفذها قطاع البترول خاصة فى مجال تكرير البترول الذاتي من المنتجات البترولية (سولار وبنزين) خلال العام 2023 بالتوسع في عمليات التكرير.

وضم الوفد النواب عمرو قطامي وآية فوزي فتى، ورشا حسني، وداود العمدة، وحمدي سليمان، ومروة رفعت بيومي، ونشوى رائف، وعفاف وهبي، وعبد الناصر عطية، وحسام صديق، مستشار اللجنة.

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