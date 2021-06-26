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أكثر من 79 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

السبت 26/يونيو/2021 - 10:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 79.277 إصابة و2.001 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

 

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79.277.

 

 ورصدت السلطات الصحية البرازيلية،2.001 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.032 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 511.142 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

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