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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

السبت 26/يونيو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي كالتالي :-


حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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