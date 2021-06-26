موعد مباراة تشيلسي ضد فياريال في نهائي كأس السوبر الأوروبي

يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” موعد مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وتأهل فريق تشيلسي إلى بطولة السوبر الأوروبي عقب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره مانشستر سيتي، بينما تأهل فياريال عقب حصد لقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

وستلعب مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس المقبل .

وستقام مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.