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أسعار الذهب اليوم السبت 26-6-2021 في مصر

السبت 26/يونيو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 26 يونيو 2021، بعد ارتفاعات محدودة سجلتها في  تعاملات الامس بلغت 3 جنيه في للجرام الواحد.

 
أسعار الذهب اليوم السبت 26-6-2021 :

الذهب من عيار 21 سعر 776 جنيها.
سجل عيار  18 سعر 665.25 جنيه.
الذهب عيار 24 سعر 886.75 جنيه.
الجنيه الذهب بـ6208 جنيها.


اسعار الذهب العالمية:

ارتفع اسعار  الذهب يوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع، بدعم من أداء ضعيف للدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وأدت إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى نزول أسعار الذهب ستة بالمئة الأسبوع الماضي، ثم تعافيها هذا الأسبوع بواقع 0.9 بالمئة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1779.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1780.20 دولار.


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