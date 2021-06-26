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أسعار اللحوم في اليوم السبت 26-6-2021 مع اقتراب عيد الأضحي

السبت 26/يونيو/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
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شهدت أسعار اللحوم في اليوم السبت 26-6-2021، استقرارا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وجهود وزارة التموين بزيادة المعروض وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم

تراوحت سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها.
سجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.
أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.
أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.
المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.
سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.
الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.
عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.
أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها.
أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها.
الكبدة الضأن 130-150 جنيها.
 سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

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