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أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26-6-2021

السبت 26/يونيو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26-6-2021، بحسب ما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة بين 26 - 27 جنيها للكيلو، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والأمهات يتراوح بين 20-21 جنيها في المزرعة، أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين  44-45 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 30-33 جنيها الكيلو. 

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 39-40 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسعر البيض البلدى وصل 42 جنيها في المزرعة  46-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك. 

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