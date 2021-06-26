أسعار الأسماك اليوم السبت 26-6-2021 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت، وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 بين 22-24جنيها للكيلو ، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.





وتراوحت أسعار البورى 1 بين، 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.