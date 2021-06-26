لأول مرة..أوس أوس يقتحم عالم المهرجانات بأغنية جديدة (تفاصيل)

قرر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" خوض تجربة الغناء لأول مرة، من خلال تقديمه لأغنية تتنمي للون الشعبي، تحمل عنوان"الكل متراضي"، وهي من ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وكلمات وإخراج محمد المحمدي.



وفي سياق آخر، شارك أوس أوس في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، وهو بطولة مصطفي قمر، سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، ويزو، داليا مصطفى، بشرى، نانسي صلاح، بيومى فؤاد.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسرحية "صباحية مباركة" وهي بطولة أشرف عبدالباقي، علي ربيع، سليمان عيد، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.