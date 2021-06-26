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مقتل 5 من عناصر الحوثيين في عملية نوعية للجيش في تعز

السبت 26/يونيو/2021 - 10:25 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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قتل عدد من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون فى اشتباكات بشمال غرب مدينة تعز باليمن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وأصدر المركز الإعلامي لمحور تعز، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ذكر فيه أن "5 من عناصر الحوثيين قتلوا فى عملية نوعية نفذها أبطال الجيش فى جبهة الدفاع الجوى شمال المدينة".

 

وأسفرت العملية عن إصابة 3 آخرين من عناصر المليشيات الحوثية.

 

وأكد الجيش الوطني استهدف تمركزًا للحوثيين، سقط خلاله عدد من القتلى والجرحى.

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