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كل ما تريد معرفته "فاتورة كهرباء يوليو".. وهل تطبق عليها الزيادة؟

السبت 26/يونيو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تزايدت عمليات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو في ظل تداول معلومات بشأن الزيادة المرتقبة على فواتير الكهرباء.

الزيادة الجديدة في يوليو
تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارا من الخميس 1 يوليو والتى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025 في يوليو الماضي.

وتطبق على العدادات مسبوقة الدفع في الأول من يوليو، أما العدادات التقليدية التى تعمل بنظام الفواتير سيتم تطبيق الزيادة عليها بدءا من فاتورة كهرباء أول أغسطس التى تمثل استهلاك شهر يوليو المقبل.

الشرائح الجديدة للكهرباء
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا من 38 قرشا)
الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا)
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا )
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  106 قروش بدلا من 96 قرشا)
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   128 قرشًا بدلا من 118 قرشا)
الشريحة السادسة من صفر الى الف  كليو وات  ( 128 قرشا بدلا من 118 قرشا)
الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)

فيما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجارى لن تشهد أى زيادة هذا العام وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عنها في يوليو الماضي وحتى يوليو 2025.

متى تطبق الزيادة؟
ومن جانبها قالت وزارة الكهرباء إن فاتورة استهلاك الكهرباء التى سيتم تحصيلها خلال شهر يوليو ستكون وفقا للأسعار القديمة، وليس بأسعار الشرائح الجديدة، التى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو وتحصل فى أغسطس، والتى تعتبر أول فاتورة بالأسعار الجديدة للعام المالى 20212021.

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