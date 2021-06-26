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رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد أعمال تطوير مركز شباب المدينة

السبت 26/يونيو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ومصطفى إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، بزيارة تفقدية لمركز شباب المدينة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز، يرافقهما محمود عبود، رئيس مجلس أمناء المدينة، وإيمان حسني، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب ووفد من مديرية الشباب  والرياضة ببني سويف، وأعضاء مجلس أمناء المدينة.

وخلال الزيارة، وجه المهندس عصام بدوى، مسئولي مجلس إدارة المركز، بتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لإعادة افتتاح المركز، حيث إنه يخدم قطاعا عريضا من سكان المدينة في مجالات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، و ذلك في إطار التعاون المثمر لخدمة سكان المدينة.

وأكد المهندس عصام بدوي، أن جهاز مدينة بنى سويف الجديدة لا يدخر جهداً فى تنفيذ ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، لا سيما المشروعات الخدمية، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين جهاز المدينة والجهات المختصة ومجلس أمناء المدينة.

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