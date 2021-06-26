التفاصيل الكاملة لتعرض طائرة رئيس كولومبيا لهجوم بالرصاص

تعرضت طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، لهجوم بالرصاص، أمس الجمعة.

ونقلت وكالة رويترز، رسالة مصورة عن الرئيس الكولومبي قال فيها إن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تحلق عبر منطقة كاتاتومبو باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتى دى سانتاندير.

وقد أصدر الرئيس الكولومبي، أوامر لعناصر الأمن بضبط المسؤولين عن الهجوم على الطائرة الهليكوبتر.

ويذكر أن منطقة كاتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا، تعد موطنا لمحصول الكوكا المكون الرئيسى للكوكايين.