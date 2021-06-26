Advertisements

رئيس منظمة الصحة العالمية: ضحايا الغارة الجوية الإثيوبية حُرموا من الرعاية

السبت 26/يونيو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
اتهم رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السلطات في إثيوبيا بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى عشرات ضحايا الغارة الجوية هذا الأسبوع، وهي حالة نادرة للتحدث بصفته الرسمية عن الصراع في وطنه.

وأشار تيدروس، وهو ينتمي الي تيغراي ووزير سابق في الحكومة الإثيوبية، في تصريحاته الافتتاحية في إفادة لمنظمة الصحة العالمية الي الضربة الجوية هذا الأسبوع التي استهدفت سوقًا مزدحمة في منطقته الأصلية. وتشن الحكومة الفيدرالية حربًا على مقاتلين موالين للسلطات الإقليمية السابقة منذ العام الماضي.

وقال تيدروس: "مُنعت سيارات الإسعاف لأكثر من يوم من الوصول لمكان الحادث وإجلاء الجرحى لتلقي الرعاية الطبية".

واضاف تيدروس: "تقدم منظمة الصحة العالمية حاليًا الصدمات المنقذة للحياة والإمدادات الجراحية لمستشفى يعالج الناجين الذين تمكنوا من الوصول إلى الرعاية.. الهجمات على المدنيين في أي مكان غير مقبولة على الإطلاق وكذلك حرمانهم من الحصول على الرعاية الفورية، لأننا نفقد أرواحنا".

غرد تيدروس من حين لآخر حول الصراع في تيغراي، لكنه نادرًا ما ذكره أثناء حديثه علنًا بصفته الرسمية كرئيس لمنظمة الصحة العالمية.

اتهمته الحكومة الإثيوبية في الماضي بدعم خصومها في صراع تيغراي، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كان يمثلها سابقًا كوزير للصحة ووزير الخارجية الإثيوبي.

نفى الجيش الإثيوبي سقوط أي مدنيين بين القتلى في الضربة الجوية على بلدة توجوجا بالقرب من العاصمة الإقليمية ميكيلي. وقال متحدث عسكري يوم الخميس إن كل من أصيبوا كانوا مقاتلين يرتدون ثيابا مدنية. لكن قال السكان والأطباء إن من بين القتلى والجرحى نساء وأطفال. وقال مسؤول صحي يعمل على الرد على الغارة الجوية يوم الجمعة إن عدد القتلى ارتفع إلى 64 قتيلا و180 آخرين مصابين.

والواقعة هي واحدة من أكثر الحوادث دموية منذ شهور في صراع قالت الحكومة إن القتال الرئيسي فيه انتهى إلى حد كبير العام الماضي.

حدث ذلك بعد أن وصف السكان تصاعد القتال في الأيام الأخيرة، وتزامن ذلك مع ذكرى الضربة الجوية التي شنها الشيوعيون الإثيوبيون آنذاك عام 1988 والتي قتلت مئات المدنيين، وهو حدث تم الاحتفال به على نطاق واسع في تيغراي. ويوم الجمعة، غرد تيدروس أيضًا برسالة من منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية، أفادت بمقتل ثلاثة من موظفيها في إثيوبيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية قتل اثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من مصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 29 حالة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

اضطرابات وإقالات للمسئولين.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

عاجل.. مئات القتلى في صراع إقليم تيجراي الإثيوبي

التلفزيون الإثيوبي: الجيش يسيطر على مطار مدينة حميرا

برلمان إثيوبيا يجرد 39 عضوا من الحصانة لتقديمهم للمحاكمة

زعيم إقليم تيجراي يحث الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي على إدانة إثيوبيا

إثيوبيا تتهم رئيس منظمة الصحة العالمية بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:47 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

05:35 م

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

06:26 ص

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

12:31 ص

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

02:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى