جميلة عوض توجه رسالة بعدم التنمر :"نفسي الناس تقتنع إن اختلافتنا بتخلينا أجمل وأصدق"



نشرت الفنانة جميلة عوض صورة من مسلسل "إلا أنا" حكاية "لازم أعيش"، والتي جسدت فيه دور مريضة بهاق تعاني من التنمر، وعلقت عليها قائلة : "نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بيننا بتخلينا أجمل وأصدق، وحقيقيين أكتر، نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه".





وأضافت :"نفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم أعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق، ونساهم في نشر الوعي عنه".





مسلسل " لازم أعيش " من تأليف نجلاء الحديني، وبطولة جميله عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، باسم مغنية ومن إخراج مريم أحمدي.

وجهت الفنانة جميلة عوض رسالة لجمهورها نصحتهم فيها بعدم التنمر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".