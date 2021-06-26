تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد فى الوصلة من ميدان تاكى وحتى شارع الفرنساوى، الأمر الذى يستلزم غلق للشارع المشار إليه لمدة 30 يوم ليلًا ونهارًا بدايةً من يوم الجمعة الموافق 256 دون تعطيل للحركة المرورية، هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:





اتجاه ميدان الفرنساوى: تحويل حركة المرور يمينًا شارع عبدالله محمد فيسارًا شارع المستشفى اليونانى، فالدوران والعودة ما قبل شارع السرجانى فيمينًا شارع سبيل الخازندارة تجاه ميدان الفرنساوى.





اتجاه ميدان العباسية: تحويل حركة المرور يمينًا شارع عبدالله محمد فيسارًا شارع المستشفى اليونانى، فيمينًا شارع سبيل الخازندارة فيسارًا شارع السكة البيضاء فيمينًا شارع فخرى عبدالنور تجاه ميدان العباسية.





القادم من شارع رمسيس: تحويل حركة المرور يمينًا شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش تجاه شارع السرجانى، فيمينًا شارع الطرابيشى فيسارًا شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيسارًا شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكى.





تحويل حركة المرور يمينًا شارع الفرنساوى فيسارًا شارع الطرابيشى فيسارًا شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيسارًا شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكى.



