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تذكار إقامة أول قداس بالكاتدرائية المرقسية الجديدة

السبت 26/يونيو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس (السبت 26 يونيو - 19 بؤونه).

يشار إلى أن الكنيسة قد احتفلت أمس بتذكار افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس، وأن دير الأنبا رويس يعرف أيضا بدير الخندق وتم افتتاحها يوم الثلاثاء 25 من يونيو عام 1968 بيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو المائة والسادس عشر في سلسلة باباوات الكرسي المرقسي السكندري.

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