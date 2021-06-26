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طلب إحاطة بشأن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية

السبت 26/يونيو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تقدمت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت عمالة النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية على درجات مالية، مشيرة إلى أن هذه الفئة شريحة مهمة في المجتمع وتقوم بعمل شاق تحت أي ظرف من الظروف، ومقابل أجر رمزي لا يكفي لمتطلبات المعيشة وفى نفس الوقت عمالة مؤقتة غير مستقرة وغير مثبتة على درجات مالية.

وقالت "سرور" فى طلب الإحاطة، إن هذه الفئة من الفئات المهمة وعملهم محل إشادة من الجميع ولكنهم يتحملون مسئوليات معيشية وهو ما يتطلب تعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية في مجالس المدن والوحدات المحلية، في ضوء معاناتهم الشديدة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدنى مرتباتهم.

وأضافت: يجب على وزارة المالية توفير الدرجات المالية اللازمة لتثبيتهم واستقرار أوضاعهم، حيث أنهم يعانون أشد المعاناة، ويجب على كل مسؤول أن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة، وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء توجيهات الرئيس السيسي.

وطالبت "عضو مجلس النواب" الحكومة بمراعاة عمال النظافة على مستوى محافظات الجمهورية وتثبيت المؤقتين منهم على درجات مالية لاستقرار أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء لأنهم يعولون أسر ويتحملون مسئوليات معيشية.

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عمال النظافة طلب إحاطه بوابة الفجر الفجر

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