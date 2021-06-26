منه فضالي تغلق التعليقات علي صورها بالمايوه







شاركت الفنانة منه فضالي جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وظهرت منة فضالي في الصورة وهي جالسة أمام إحدي حمامات السباحة بدبي، وبدت فيها وهي مُرتدية مايوه مكشوفًا باللون الأسود، وأغلقت التعليقات كي لا تتعرض لهجوماً حاداً من قبل الجمهور.





الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منه فضالي مسلسل " نسل الأغراب " تأليف وإخراج محمد سامي بطولة احمد السقا، أمير كرارة،مي عمر،ريم سامي،محمد جمعة ،محمد مهران ،ملك أحمد زاهر