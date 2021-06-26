الأرصاد: نقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.. والرطوبة ترتفع (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا منذ الأمس نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، والمستمر تأثيره على مدار الأسبوع.





وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 3 درجات، حيث تتراوح درجة الحرارة القاهرة الكبرى من 37 إلى 38 درجة، منوهة بأن الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء عدا السواحل الشمالية والتي تتمتع بطقس معتدل.



