برلمانية بكفر الشيخ تطالب بفتح تحقيق عاجل لفيديو الاعتداء على مريض بمستشفى الجامعة

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بفحص فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لشاب يستغيث بسبب تعرضه للضرب، أثناء وجوده في مستشفى الجامعة بكفر الشيخ، لاستلام الأشعة الطبية الخاصة به من المعمل الموجود داخل المستشفى.





وأكدت "أبو السعد" في تصريح لبوابة "الفجر"، على ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذا الفيديو وفحص كاميرات المراقبة بالمستشفى، وفي حالة ثبوت صحة تعرض الشاب للضرب، يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومحاسبة المخطئين والمقصرين، مؤكدة أن كرامة المواطن المصري فوق كل شيء ولا يمكن التعدي عليها، كما أن كرامة الأطباء والعاملين في المجال الطبي خط أحمر، فهم يضحون بأرواحهم من أجل الوطن، والتصدي لفيروس كورونا.





وأشادت عضو مجلس النواب بتواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هاتفيًا لدعوة المواطن "محمد جمعة" لاستقباله بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمتابعة حالته الصحية والاستماع لشكواه، ووجه المحافظ ببحث الموقف الصحي للمريض وتقديم كافة سبل الدعم.





وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لشاب يستغيث بسبب تعرضه للضرب، أثناء وجوده في مستشفى الجامعة بكفر الشيخ، لاستلام الأشعة الطبية الخاصة به من المعمل الموجود داخل المستشفى، يوضح سببها الشاب صاحب الواقعة، عبر فيديو نشره على صفحته بـ"فيس بوك"، موضحا أنه أثناء وصوله إلى المعمل، طلب منه مسؤولو المعمل دفع المصاريف، لكنه قال لهم إنه لا يمتلك أموالًا وقدم أوراقا تثبت ذلك، وترتب على ذلك وقوع مشاجرة بينه وبين العاملين انتهت بتعرضه للضرب من قبل شخصين، بحسب قوله.





وقال الشاب محمد صاحب الفيديو المعتدى عليه، إنه أجرى عملية قلب مفتوح منذ حوالي عام، تأثر بها كثيرًا لدرجة أنه أصبح غير قادر على العمل، وفي الفترة الأخيرة أحس بألم في صدره، جعله يتردد على المستشفى مرة أخرى، وطالبه الأطباء بإجراء أشعة وفحوصات كثيرة، أجرى بعضها من حسابه الخاص، وأخرى لا يملك ثمنها: "الدكتور قالي اعمل أشعة على الفقرات العنقية، قلت له مش معايا فلوس، قالي شوف رئيس المستشفى، وطلبوا مني أعمل بحث اجتماعي، وفعلًا عملتها ورجعت عملولي الأشعة".



