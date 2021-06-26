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قصف صاروخي قرب فندق بمدينة أربيل العراقية

السبت 26/يونيو/2021 - 11:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة "يقين" العراقية للأنباء، اليوم السبت، بسقوط صاروخ مجهول قرب أحد الفنادق فى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراقي دون وقوع خسائر بشرية.

 

ووفقًا للوكالة العراقية، سقط الصاروخ فى الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت ولم يتم تحديد مكان إطلاق الصاروخ حتى الآن.

 

ولم تصدر السلطات الأمنية فى كردستان أى تعليق بشأن الحادث.

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قصف صاروخي العراق أربيل

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