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والد حلا شيحة يوضح حقيقة اعتزال ابنته للفن

السبت 26/يونيو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة، حقيقة اعتزال ابنته الفنانة حلا شيحة، التمثيل وذلك بعد تغيبها عن حضور العرض الخاص لفيلم " مش أنا" .

وقال أحمد شيحة في تصريحات في تصريحات صحفية إن ابنته لم تعتزل التمثيل، لافتًا إلى أنها لم تتحدث معهم بشأن هذا الأمر

وعن تدخل معز مسعود في هذا الأمر قال :" الله أعلم مشيرًا إلى أن ابنته حاليا خارج مصر لظروف دراسة أبنائها.

نفي أحمد شيحة ارتداء ابنته للحجاب وأكد أن إبنته ترسل لهما صورًا بشعرها دون حجاب، قائلا :"أنا ضد التمييز، لأن ارتداء فنانة الحجاب هو نوع من أنواع التمييز، ليه تميز نفسها عن زميلاتها الأخريات في المجال الفني".

يذكر أن الفنانة حلا شيحا شاركت مؤخرًا بفيلم " مش أنا" للفنان تامر حسني وتغيبت عن حضور العرض الخاص يشارك البطولة ماجد الكدواني ، سوسن بدر والفيلم قصه وتأليف تامر حسني وإخراج ساره وفيق .

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