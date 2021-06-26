والد حلا شيحة يوضح حقيقة اعتزال ابنته للفن





كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة، حقيقة اعتزال ابنته الفنانة حلا شيحة، التمثيل وذلك بعد تغيبها عن حضور العرض الخاص لفيلم " مش أنا" .



وقال أحمد شيحة في تصريحات في تصريحات صحفية إن ابنته لم تعتزل التمثيل، لافتًا إلى أنها لم تتحدث معهم بشأن هذا الأمر



وعن تدخل معز مسعود في هذا الأمر قال :" الله أعلم مشيرًا إلى أن ابنته حاليا خارج مصر لظروف دراسة أبنائها.



نفي أحمد شيحة ارتداء ابنته للحجاب وأكد أن إبنته ترسل لهما صورًا بشعرها دون حجاب، قائلا :"أنا ضد التمييز، لأن ارتداء فنانة الحجاب هو نوع من أنواع التمييز، ليه تميز نفسها عن زميلاتها الأخريات في المجال الفني".



يذكر أن الفنانة حلا شيحا شاركت مؤخرًا بفيلم " مش أنا" للفنان تامر حسني وتغيبت عن حضور العرض الخاص يشارك البطولة ماجد الكدواني ، سوسن بدر والفيلم قصه وتأليف تامر حسني وإخراج ساره وفيق .