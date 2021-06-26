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البورصة في أسبوع .. قيم التداول تقفز الي 27.6 مليار جنيه

السبت 26/يونيو/2021 - 11:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع  قيمة التداول إلى 27.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.714 مليار ورقة منفذة على 266 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.298 مليار ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 32.87 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.13 % خلال الأسبوع.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 837.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 78.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 130.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.3 مليار جنيه بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 208.9 ألف عملية.

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