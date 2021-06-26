نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

كشفت جهات التحقيق عن مفاجآت جديدة فى واقعة ضبط البرلماني السابق السابق علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" و16 متهمًا آخرين، لقيامهم بالتنقيب والاتجار في الآثار وبحوزتهم 201 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة.





وقال في التحقيقات إنه ليس دجال ولا مشعوذا وإنما هو شيخ معروف للناس وعالج آلاف المواطنين.





وتابع المتهم، خلال التحقيقات معه، أنه كان سببا في فوز نادي الزمالك بدوري 2015 بسبب فك نحس النادي، موضحا أن بعض الأندية الأخرى في الدوري المصري كانت تستعين به قبل المباريات الهامة.





وأكد المتهم أن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم معه يعملون معه في كل عمليات التنقيب لأنه لا يثق إلا فيهم، مؤكدا أنه جمع الملايين من تلك العمليات.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.



