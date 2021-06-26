بخمس حفلات غنائية..عمر كمال يعيش حالة من النشاط الفني

أعلن الفنان عمر كمال عن سفره للخارج لإحياء العديد من الحفلات الغنائية هناك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر عمر كمال صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً:"رحلة حفلات في ٥ بلاد عربية أولهم تونس، توكلت على الله".



والجدير بالذكر أن عمر كمال طرح مؤخراً أغنية"أوعدك" بمشاركة الفنانة سمية الخشاب، والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب ".